Abidjan accueille la 6-éme réunion des ministres de l'Economie et des Finances de l'UA

Abidjan (Côte d’Ivoire) - La capitale économique ivoirienne, Abidjan, accueillera du 21 au 26 mars prochain, la 6-ème réunion annuelle des ministres de l’Economie, des Finances et de la planification de l’Union africaine (UA), a appris APA mardi auprès d’une délégation de l’organisation continentale qui séjourne à Abidjan.



Cette délégation conduite par Dr Réné Kouassi N'guettia, directeur des affaires économiques de l'Union africaine, a rencontré les autorités ivoiriennes dans le cadre des préparatifs de cette importante rencontre qui débattra de l'industrialisation de l'Afrique.



''Plusieurs pays africains aspirent devenir émergents d'ici 2020, 2025 pour certains et 2030 pour d'autres'', a expliqué Dr N'guettia en évoquant les enjeux de ces assises d'Abidjan.



''Les travaux permettront aux différents Etats de réformer leur politique économique en vue d'atteindre cet objectif'', a-t-il ajouté.



Cette rencontre annuelle est organisée conjointement par la Commission de l'UA et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA).



Elle a pour objectif de mieux appréhender les problèmes qui minent l'Afrique en vue de lui permettre de faire face aux nouveaux défis du développement.



