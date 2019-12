CPI : ouverture mardi de la confirmation des charges contre Laurent Gbagbo #aNiamey

LA HAYE - L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, soupçonné d’avoir fomenté un "plan" composé notamment de meurtres et de viols pour s’accrocher au pouvoir, comparaît mardi devant la Cour pénale internationale (CPI) pour l’ouverture de l’audience de confirmation des

charges à son encontre.



Cette audience doit permettre aux juges d’examiner si les éléments de preuves rassemblés par l’accusation contre M. Gbagbo, premier ex-chef d’Etat remis à la CPI, sont suffisamment solides pour permettre, plus tard, la tenue d’un procès.



Entre 200 et 300 de manifestants portant chapeaux orages, perruques et drapeaux aux couleurs ivoiriennes, étaient rassemblées vers 11H30 (10H30 GMT), sous le regard d’une vingtaine de policiers, dans un parc du centre-ville de La Haye.



Les manifestants, qui devraient se diriger vers la CPI en début d’après-midi, ont appelé celle-ci à libérer M. Gbagbo, qui dispose encore de nombreux soutiens en Côte d’Ivoire.



L’audience doit s’ouvrir à 14H30 (13H30 GMT), après avoir été reportée à deux reprises, et devrait se conclure le 28 février par une déclaration de M. Gbagbo.



Celui-ci, 67 ans, est soupçonné d’être "co-auteur indirect" de quatre chefs de crimes contre l’humanité, à savoir meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains, commis pendant les violences postélectorales de 2010-2011.



Il avait refusé de reconnaître la victoire électorale, après le deuxième tour des élections présidentielles le 28 novembre 2010, de son rival Alassane Ouattara, certifiée par l’ONU.



Ce refus de quitter son poste après 10 ans au pouvoir plonge alors le pays dans une violente crise longue de quatre mois qui coûta la vie à près de 3.000 personnes.



Les attaques, commises par des forces pro-Gbagbo entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, dans le cadre de ce "plan", selon l’accusation, "revêtaient un caractère généralisé et systématique" et étaient dirigées "contre des communautés ethniques ou religieuses spécifiques".