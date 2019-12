Niger Airways voit le jour #aNiamey

Le ministre nigérien des Transports, Ibrahim Yacouba, a annoncé jeudi dernier la création d’une nouvelle compagnie aérienne dénommée Niger Airways, avec comme partenaire stratégique Turkish Airlines. Détenue par des capitaux publics (51%) et privés nigériens (49%), cette compagnie sera pourvue par des investisseurs privés nationaux ainsi que des sociétés publiques, a indiqué le ministre des Transports. Le but assigné à Niger Airways est de permettre le désenclavement de Niamey, la capitale, et assurer la desserte régulière des autres villes du pays. La création d’une telle compagnie s’inscrit dans un projet des autorités gouvernementales qui date de 2011. Cette initiative vise à faire de l’Etat du Niger un environnement plus attractif. En effet, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Brigi Rafini, a indiqué que son gouvernement veut faire du Niger « un hub », c’est-à-dire une plateforme de correspondance aérienne. Ainsi, en plus du lancement de ce transporteur aérien, les deux principaux aéroports, à savoir Agadez et Zinder, devraient être mis aux normes. Ce, en matière de tarifs attractifs adaptés au contexte et de qualité des services au sol. Niger Airways se présente comme un grand challenge pour le pays car depuis 1966, date à laquelle la première compagnie nationale nigérienne a vu le jour, il y aurait eu une dizaine de tentatives de création d’une structure de ce genre. Mais, tous ces projets se sont malheureusement soldés sans succès.



Le dernier en date, Air Niger (1985), a sombré pour cause de mégestion. Quoi qu’il en soit, la mise sur pied d’une compagnie aérienne locale permettra à l’Etat de non seulement dynamiser son économie, mais également d’assurer des liaisons entre plusieurs villes nigériennes.