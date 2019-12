Maurice : La demande d’électricité atteindrait 3.519 GWh en 2022 #aNiamey

PORT-LOUIS (Xinhua) - L'île Maurice va construire deux nouvelles centrales thermiques de 50 MW, en sus d'une centrale à charbon de 100MW dont la construction est prévue en 2014, afin de répondre à sa demande qui atteindrait 3.519 GWh en moyenne en 2022.



Ces projets devraient coûter 600 millions USD, a indiqué mardi la Central Electricity Board (CEB) de Maurice



Il s'agit de la construction d'une station thermique d'une capacité de 50 MW d'ici 2017 et d'une autre station de la même capacité en 2021.



Par ailleurs, la CEB a annoncé que des projets à énergies



renouvelables "seront insérés dans le réseau". Ainsi, le CEB compte sur 38,4 MW qui seront générés par une ferme éolienne à Curepipe dans le centre de l'île et celle de Plaine-des-Roches dans le nord-est. D'ici fin 2014, 25 MW seront produits grâce aux fermes photovoltaïques.



"Nous comptons principalement sur le solaire et l'éolienne. Mais nous devons dire que ces deux sources d'énergies sont intermittentes. Pour chaque projet d'énergie renouvelable, il nous faut un back-up fossile afin d'assurer la production d'électricité en permanence", a expliqué Shiam Thannoo, chef ingénieur.