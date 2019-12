L’Egypte demande l’aide d’Interpol pour arrêter et extrader l’ex-PM #aNiamey

LE CAIRE (Xinhua) - Le procureur général égypgtien Talaat Ibrahim Abdullah a chargé son bureau de coopération internationale de s'adresser à Interpol pour arrêter et extrader l'ancien Premier ministre Ahmed Chafiq, rapporte mardi l'agence de presse officielle égyptienne MENA.



Cette décision a été prise après que la Cour pénale du Caire eut reçu le dossier de M. Shafiq, candidat malheureux à la présidentielle de l'an dernier, inculpé de la cooruption et du blanchiment d'argent.



M. Chafiq, le dernier chef du gouvernement égyptien sous le régime de l'ex-président Hosni Moubarak, a quitté l'Egypte pour se rendre aux Emirats arabes unis après avoir perdu la course présidentielle face à Mohamed Morsi, des Frères musulmans.



M. Chafiq, ses filles et dix autres suspects sont accusés de corruption, détournement de fonds, fraude et de blanchiment d'argent.