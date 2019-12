Tchad : Remaniement un mois après la formation d’un nouveau gouvernement #aNiamey

N'DJAMENA - Le président tchadien Idriss Déby Itno a procédé mardi à un remaniement ministériel, à peine un mois après la formation du nouveau gouvernement et la nomination du Premier ministre Djimrangar Dadnadji, a appris l'AFP de source officielle.



Six nouvelles personnalités dont une femme font leur entrée dans le nouveau gouvernement composé de 33 ministres et de neuf secrétaires d'Etat.



Cette annonce intervient après le limogeage des deux ministres chargés de l'Intérieur, Bachir Ahmat Mahamat et Bachar Ali Souleyman, le 14 février.



En remplacement à ces postes-clés, Ali mahamat Zene Ali Fadel devient ministre de l'Interieur et de la sécurité tandis que Yokabdjim Mandigui est nommé à l'Aménagement du territoire et à la décentralisation.



Autres portefeuilles importants, le ministère de l'Economie est confié à Issa Ali Taher, et le secrétariat d'Etat à la Santé publique revient à Mme Chamchal Houda Abakar Kadade.



Le Premier ministre Djimrangar Dadnadji, ancien directeur de cabinet du chef de l'Etat, nommé le 21 janvier après la démission d'Emmanuel Nadingar, est maintenu à son poste.



Les remaniements au sein du gouvernement sont fréquents dans ce pays sahélien tenu d'une poigne de fer par le président Déby, au pouvoir depuis 1990.