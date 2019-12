Baisse du niveau général des prix à la consommation au Niger #aNiamey

Vidéos

Dans le dossier

Niamey (Niger) - Le niveau général des prix à la consommation, mesuré par l'Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), est en baisse de 1,1% en janvier 2013 au Niger par rapport à son niveau de décembre 2012, selon une note publiée par l’Institut national de la statistique (INS), basé à Niamey.



L'INS explique cette baisse par le repli des prix des produits alimentaires, des boissons non alcoolisées ainsi que des tabacs et stupéfiants.



En glissement annuel (janvier 2013 par rapport à janvier 2012), le taux d'inflation est ressorti à +0,9% contre +0,7% en décembre2012. En moyenne annuelle le taux d'inflation s'est établi à +0,6% en janvier 2013, indique la même source.



Ce taux se situe en dessous de la norme communautaire fixée à 3% maximum par la Commission de l'UEMOA dans le cadre du suivi des critères de convergence.



Les produits pétroliers à la pompe, notamment le litre de gas-oil, d'essence super 91 sans plomb et d'essence mélange, ont connu des baisses respectives de 6,8%, 6,7% et 5,5% en janvier 2013.



Ils sont ainsi ressortis à 538 FCFA, 540 FCFA et 613 FCFA respectivement. Pour le prix du litre de pétrole lampant, il est resté inchangé à 496 FCFA.





DS/cat/APA