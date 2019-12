Rencontre entre le gouvernement et une délégation du Millénium Challenge Corporation (MCC) : Echanges approfondis en vue du lancement du processus de la formulation du programme Compact #aNiamey

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, SE Brigi Rafini, entouré des membres du gouvernement, a eu une séance de travail hier après midi, en son cabinet avec une délégation du programme Compact du Millénium Chalenge Corporation (MCC) conduite par le Vice-président du Département des Opérations dudit programme, M. Patrick. C Fine. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du lancement du processus de la formulation du programme Compact. Le Directeur de cabinet du Président de la République, l'ambassadeur des Etats Unis au Niger, le Vice-président adjoint du programme Compact pour l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les membres du MCC Niger ont pris part à cette séance de travail.



Dans les propos liminaires qu'il a tenus en guise d'introduction à cette séance de travail, le Premier ministre, Chef du gouvernement a indiqué que, pour le gouvernement du Niger, l'arrivée d'une mission de si haut niveau de représentativité est la marque de reconnaissance des efforts importants qu'il a réalisés, mais aussi l'expression d'une volonté soutenue d'accompagner le Niger dans le processus de la formulation du Programme Compact, ainsi que dans l'identification finale des projets qui seront porteurs d'un large effet d'entrainement dans l'économie du pays. Evoquant le choix porté sur notre pays par le conseil d'administration du MCC, SE Brigi Rafini a indiqué qu'il est l'aboutissement d'un engagement politique au plus haut niveau de l'Etat, car le Président de la République a fait de la qualification du Niger, l'une de ses priorités. « Le résultat obtenu prouve à l'évidence qu'avec un travail gouvernemental efficace, et la mise en œuvre de réformes ambitieuses, le pays peut engager et réussir des réformes. Mais au-delà de ces efforts, le Niger a bénéficié aussi d'un soutien essentiel ; celui de l'ambassadeur des Etats Unis au Niger. Madame l'ambassadeur, soyez-en sincèrement remerciée. Notre gratitude va également en l'endroit de plusieurs responsables du MCC lui-même, qui se sont succédés à Niamey pour nous encourager à persévérer dans le travail de réformes, et qui sont devenus par la même occasion nos fervents défenseurs à Washington ; parce qu'ayant vécu les réalités du terrain et les capacités des nigériens à apporter des changements qualitatifs dans leur devenir », a dit le Premier ministre. Il a ajouté que le Niger a pleinement conscience que cette qualification pour la formulation de son programme Compact exigera de son gouvernement certainement des engagements forts. A ce niveau, SE Brigi Rafini a réaffirmé la volonté et la détermination inébranlable du gouvernement à tout mettre en œuvre pour faire le travail nécessaire, mais aussi pour accompagner de façon soutenue l'équipe pays en charge de ce dossier. « Il a d'importants défis et de nombreuses attentes des populations. Ces populations qui aspirent à voir leurs revenus s'améliorer et leurs conditions de vie changer. C'est pourquoi, nous sommes heureux de constater qu'il y a une convergence de vision entre la vôtre qui poursuit l'objectif d'aider à la réduction de la pauvreté à travers une croissance économique inclusive et durable, et la nôtre telle que déclinée dans le Programme de Développement Economique et Social (PDES)», a indiqué SE Brigi Rafini.



Rappelant le plan d'action du programme de Renaissance de SE Issoufou Mahamadou, il a indiqué qu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du vaste territoire national ; de bâtir des institutions démocratiques fortes , crédibles et durables ; de relancer l'économie ; d'assurer la sécurité alimentaire à travers l'Initiative 3N ; de développer les infrastructures par les grands projets de routes, d'hydraulique, d'énergie, de chemins de fer et bien d'autres ; d'améliorer significativement nos indicateurs sociaux tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Aussi, le Premier ministre s'est dit convaincu que le combat contre la pauvreté ne saurait être gagné sans les moyens humains, matériels et financiers consistants en matière de maîtrise d'eau.



Quant au Vice-président du Département des Opérations du programme Compact du MCC, M. Patrick. C Fine, il a indiqué que cette séance de travail qui rassemble les membres du gouvernement nigérien, est un indicateur clair de sa volonté de faire de ce nouveau programme d'investissement une réussite. Il a ajouté que ce programme d'investissement est comme un voyage nouveau qui a pour objectif de diminuer la pauvreté à travers la croissance économique. « Notre modèle d'opération est fondé sur l'idée que l'assistance internationale dépasse le commerce. Nous prônons une approche qui est focalisée sur des échéances strictes qui demande une certaine discipline et l'attention stricte de toutes les parties prenantes » a dit M. Patrick.C Fine. Il a félicité le gouvernement et le peuple nigérien pour avoir satisfait aux critères d'éligibilité au MCC. Il a enfin indiqué que c'est là un signe clair de bonne gouvernance de l'Etat du Niger. Le Vice-président adjoint du programme Compact pour l'Afrique de l'Ouest, M. Jonathan Bloom a, quant à lui, donner des explications sur le processus du programme Compact. Des échanges enrichissants ont ponctué cette séance de travail.

Il faut souligner qu'avant cette rencontre, SEM. Brigi Rafini, s'est entretenu en son cabinet avec les membres de la délégation du programme Compact du Millénium Chalenge Corporation (MCC). Cette audience s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des Etats Unis au Niger, Mme Bisa Williams.



Le Sahel