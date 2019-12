Zinder: Le ministre de l’Elevage inaugure la Fête tournante des éleveurs des régions de Zinder et Diffa #aNiamey

Le ministre de l'Elevage, M. Ousmane Elhadj Mahaman a présidé, samedi en fin de matinée à Yari (dans le département de Gouré), la fête annuelle tournante des éleveurs des régions de Zinder et Diffa. Les éleveurs du Nigeria ont pris part à cette grande rencontre du monde pastoral. Placée cette année sous le thème ''Contribution de l'Elevage à l'Initiative 3N'', la fête annuelle tournante des éleveurs des régions de Zinder et Diffa a pour objectifs majeurs selon le ministre Ousmane Elhadj Mahaman, de ''promouvoir la vigilance par rapport aux feux de brousse, la gestion optimale des ressources fourragères et les mesures préventives et curatives sur les maladies animales.



Il s'agira à moyen terme a-t-il dit de moderniser le système de l'élevage à travers la promotion des systèmes intensifs et semi intensifs. Ce rassemblement du donner et du recevoir a ajouté le ministre de l'Elevage doit ''désormais dépasser son caractère festivalier pour devenir un véritable cadre d'échanges et de plaidoyer en faveur de la promotion et de la redynamisation de l'Elevage instrument devant tisser les liens de fraternité entre les peuples''. Cette rencontre a permis aux agro-pasteurs, aux cadres techniques de discuter sur les différentes articulations de l'Initiative 3N, sur la santé animale et sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Quelques mois après la mise en œuvre, du Programme de Renaissance, des progrès ont été réalisés et des ruptures opérées sous l'impulsion du gouvernement de la 7ème République qui reste déterminé à soutenir le secteur de l'Elevage pour permettre à chaque éleveur de jouir de son activité et offrir un avenir constructif à ce secteur considéré comme clé de voûte de l'économie nationale, a-t-il expliqué.

Dans cette perspective, le Ministère de l'Elevage a entrepris un processus de consultation ayant abouti à l'élaboration d'une stratégie de développement de l'Elevage sur la période 2012-2035 avec comme vision, un Niger où l'Elevage à l'horizon 2035 contribuera significativement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer les conditions socio-économiques des populations à travers une gestion durable de l'Environnement, a-t-il indiqué. Le Plan d'investissement au titre du dernier trimestre 2012 et de l'année 2013 s'élève à un coût global de 315.437.008.402 FCFA dont 49.736.773.683 FCFA en 2012 et 265.700.234.719 FCFA en 2013. En outre, plus de 35 millions de FCFA sont destinés à la mise en œuvre de la composante ''Accroissement et diversification des productions animales et halieutiques''.

Les résultats de la campagne pastorale 2012-2013 sont marqués par un excédent fourrager estimé à 1.767.889 tonnes de matières sèches et en moyenne plus de 30.000 ha sont détruits chaque année par les feux de brousse.



Le ministre de l'Elevage a saisi l'occasion pour demander aux autorités administratives et coutumières, aux associations d'éleveurs ainsi qu'à tous les acteurs de l'Elevage, d'entreprendre des campagnes de sensibilisation des éleveurs sur la prévention des feux de brousse et pour une présentation massive des animaux aux séances de vaccination. Il a enfin adressé ses remerciements aux partenaires techniques et financiers qui appuient son département ministériel dans la mise en œuvre des actions de développement de l'Elevage. Le gouverneur de Zinder a, dans son intervention, indiqué que sa région renferme 3.200.000 d'Unités Bétail Tropical selon le recensement général de l'Agriculture et du Cheptel de 2005 qui a enregistré près de 25 % du cheptel national. Pour le Préfet de Gouré, Elhadj Ali Ranaou, les actions en cours d'exécution dans le domaine pastoral portent sur la vaccination des animaux, la réalisation et la réhabilitation des points d'eau pastoraux, la vente à prix modérés d'aliment bétail.

Ce rassemblement a permis de constituer deux groupes thématiques de travail dont le premier a regroupé les cadres techniques et les éleveurs autour des thèmes ''Elevage, Initiative 3N et Santé animale et le second groupe composé des chefs traditionnels, des éleveurs et agriculteurs a traité des conflits entre agro-pasteurs. Ces rencontres ont été sanctionnées par une série de recommandations demandant aux pouvoirs publics ''de faciliter les mouvements de transhumance transfrontalière à travers la matérialisation des couloirs de passage et les aires de pâturage, la multiplication des points d'eau le long des couloirs de passage et les aires de repos, d'intensifier les rencontres de concertation entre agriculteurs et éleveurs, d'inciter les éleveurs à respecter les textes et les lois relatifs à la gestion des ressources au Niger et au Nigeria, de vulgariser les textes de loi sur le pastoralisme, de multiplier les points d'eau en zone pastorale, d'engager un programme de lutte contre la piroplasmose et d'ensemencer tous les espaces pastoraux dégradés et lutter contre les espèces envahissantes''.



Les manifestations, qui ont duré deux jours, ont permis aux organisateurs d'identifier et de récompenser les meilleurs étalons et les meilleurs chameaux. L'Edition 2014 de la fête tournante des éleveurs des régions de Diffa et Zinder se déroulera dans la région de Diffa.