Déclaration de soutien à l’opposition « MNSD-Nassara / ARN » : « Notre pays a besoin de rayonner au niveau international par un changement de mentalité» #aNiamey

Vidéos

Dans le dossier

Sans astrologue ni cartomancien, les évènements qui se sont passés durant l’année 2012 au Niger ont révélé un profil encourageant de l’opposition.

Malgré notre éloignement, notre bureau de la section MNSD-Nassara suit avec beaucoup d’intérêt l’évolution de la situation politique au Niger.



Depuis 18 mois de pouvoir, la majorité a montré ses faiblesses dans biens des domaines. Une année difficile orchestrée par une augmentation du coût de la vie, des menaces sur la sécurité de nos concitoyens, une situation sociopolitique tendue etc.



Tout au long de l’année 2012, notre opposition a sans doute marqué la démocratie à l’échelle sous régionale et internationale.



Ainsi nous pouvons nous vanter d’avoir été et d’être à la hauteur du défi d’opposition constructive que nous incarnons. Le pays en a besoin pour renforcer ses acquis car la grandeur d’un peuple se mesure par la capacité à se remettre en cause et à examiner les confrontations d’idée.



Il nous convient d’évoquer ici l’esprit de sagesse dont a fait preuve son Excellence Seini OUMAROU et toute la classe politique qui l’accompagne.



Pendant que le gouvernement multipliait les égarements pour satisfaire ses caprices, le chef de file construit une démarche conciliante et pacifique pour sauvegarder le bon fonctionnement de la démocratie et éviter à notre pays de plonger dans des dérives de contestations et de revendications.



Pourtant plusieurs décisions politiques auraient pu être déclencheuses de signaux handicapant. Il suffit de se rappeler quelques points négatifs tels que l’affaire des fausses factures, de la gestion du pétrole et des sinistrés des inondations, des incidents diplomatiques sur la délivrance de passeports à des ressortissants libyens et tout récemment de contrat AREVA / KEPCO par de procédures louches et antipatriotiques (voir Compte-rendu de la réunion confidentielle entre Areva et l'Etat du Niger qui a eu lieu à Paris le 9 novembre 2012) etc.



Mr Moctar Sabo, président du bureau fédéral des USA du MNSD-Nassara l’a rappelé d’ailleurs dans d’autres circonstances au journal « l’actualité n° 176 du 14 novembre 2012 », lors de la mise en place du bureau de la sous section MNSD de l’Etat de l’Indiana en ces termes : « Notre parti combat l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, le sectarisme, le népotisme, la manipulation du sentiment religieux, l’incitation ou le recours à la violence sous toutes ses formes. Il a aussi démontré que le MNSD-Nassara est le seul parti au Niger qui, depuis sa création, et l’avènement de la démocratie au Niger, a connu quatre (4) Président en sa tête : Ali Saïbou (1989 à 1991), Mamadou Tandja (1991 à 1999), Hama Amadou (2002 à 2009) et Elhadji Seïni Oumarou actuel président depuis 2009 »



Ce sont là des signes indéniables de maturité et d’expérience qui font la différence au milieu des tourbillons de colorations politiques nationales qui meublent la démocratie au Niger.



C’est d’ailleurs ce que finit par reconnaître la majorité actuelle lors de la cérémonie de clôture de la dernière session extraordinaire, intervenue le vendredi 28 décembre 2012.



Le journal « Afriquinfos » a fait ressortir clairement l’atmosphère qui régnait au sein de la majorité. Ce sont des querelles politiciennes futiles et égoïstes favorisant des instabilités et très malsain pour le climat social au Niger. C’est en toute reconnaissance que le président de l'Assemblée nationale du Niger, SEM. Hama Amadou, a proposé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, pour la sécurité du pays.



En écartant cette perche de complicité, la sagesse de l’opposition a prévalu.



Malgré ce contexte socio-économique et politique difficile que nous ne nions pas et qui nécessite notre vigilance accrue, nous restons résolument optimistes pour que l’opposition brille davantage par sa sagesse afin de raisonner le gouvernement à cesser de collectionner les décisions néfastes qui déséquilibrent notre économie et notre tissu social.



Notre pays a besoin de rayonner au niveau international par un changement de mentalité.



Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a procédé le 8 Mars dernier, au lancement officiel du 21ème rapport mondial sur l’indice du développement humain (IDH). Selon les résultats du rapport, au niveau mondial, notre pays le Niger occupe sur 187 pays la 186ème position avec un IDH de 0,295, juste devant la RDC instable pour cause de guerre interne. Heureusement que le Niger n’est pas dans cette situation. D’ailleurs que Dieu nous garde de ces mésaventures qui ne pourront que détruire davantage le peu qu’il ya !



Dans une situation pareille l’opposition a eu pour rôle essentiel d’avoir tout fait pour redonner espoir à notre peuple. En dénonçant les dérives et l’incompétence de certains hommes politiques en activité, l’opposition indique clairement la démarche à suivre pour redresser la barre du Pays. Tant de jeunes diplômés et de talents de tous horizons sillonnent l’hexagone pour construire la maison du voisin pendant que la ruine guette « chez nous » Est-ce par manque de vision patriotique ? A quand le travail de fond, afin de préparer l’alternance crédible. Il ya lieu de citer ici un illustre fils du Niger qui disait en son temps « Les Hommes passent et le Niger reste et demeure »



Le Pays regorge de potentiel pour permettre de grandes réalisations et d’infrastructures afin de créer un cadre de vie et renforcer la qualité de vie de nos citoyens. C'est-à-dire avoir au moins notre capital propre pour ne pas demander d’autres aménagements…



Justement à cause de ce bien commun qui est notre Pays, il nous faut développer des traits de caractères basés sur le patriotisme. Bien sûr qu’il est nécessaire de défendre nos points forts, mais aussi de renforcer nos points faibles. C'est-à-dire prendre en compte les indicateurs sociaux incontournables qui doivent être axés sur une gestion basée sur les résultats.



Nous espérons que 2013 soit une année du sursaut où la politique, loin de tout calcul et de toute arrière-pensée, rassemble tous des Nigériennes et les Nigériens, dans le service de l’intérêt général.



Nous comptons sur notre opposition pour interpeller le gouvernement afin de veiller sur l’insécurité qui frôle nos frontières Niger/Mali.



Enfin, nous réaffirmons notre engagement à apporter un soutien indéfectible à la Coordination Nationale et de rester vigilants et de nous tenir prêts à répondre à tout mot d’ordre pour garantir la survie de notre démocratie.



Vive la démocratie!



Vive le MNSD-Nassara !