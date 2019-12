MLS - Transfert - Le Français Mikaël Silvestre signe à Portland #aNiamey

LOS ANGELES - L’ancien défenseur international français Mikaël Silvestre a signé à Portland, a indiqué mercredi le club de la Ligue nord-américaine de football (MLS), dont la saison 2013 débute en mars.



"Mikaël va nous apporter beaucoup d’expérience et une présence importante sur le terrain comme dans le vestiaire, a indiqué l’entraîneur des Timbers, Caleb Porter. Il a fait forte impression auprès des joueurs et de l’encadrement durant son essai avec nous pendant deux semaines."



Silvestre, 35 ans, formé à Rennes et qui a porté les couleurs de l’Inter Milan (1998-1999), Manchester United (1999-2008), Arsenal (2008-10) et du Werder Brême (2010-2012), compte 40 sélections en équipe de France.

Il a remporté cinq fois le titre de champion d’Angleterre et une fois la Ligue des champions.



