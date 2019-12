Rente pétrolière : le partage inéquitable ? #aNiamey

C’est, la question que se posent beaucoup de Nigériens qui avaient fondé l’espoir sur cette manne pour sortir de la promiscuité et de la pauvreté. Mais apparemment, hélas ! Cet espoir est cassé car en dehors de quelques ’’ jetons ’’, les vraies retombées profitent aux ’’Chinois de la Chine’’ et à une certaine catégorie de Nigériens qui seraient proches du principal parti au pouvoir depuis le 7 avril 2011.



Du reste, la question nourrit également la curiosité des "sans voix" qui veulent savoir plus sur la distribution de la rente pétrolière. Dans leur curiosité, les " sans voix " auraient découvert que le transit du pétrole est entre les mains de deux commissionnaires en douane qui seraient très proches du pouvoir, notamment, on parle des sociétés ACTRA-Transit de Madame Barka et de l’UNITRAF d’un certain Amadou Hadari. Cette liste est allongée par le tout "puissant" Mangal des " Mangalawa ", le manitou qui pousse les intestins fragiles à la défection. De l’avis de beaucoup des Nigériens, ce néophyte politique utiliserait les dividendes du pétrole de notre pays pour pousser les militants des partis alliés à la renonciation. Au demeurant, ce comportement au lieu de profiter réellement au parti du Président Issoufou Mahamadou, est plutôt en train de briser la sérénité au sein de la mouvance au pouvoir au profit d’un copinage politique entre des partis de la majorité actuelle et de l’opposition. Une situation qui, si l’on ne prend garde, risque de provoquer une recomposition du paysage politique dans un contexte sous- régional marqué par une insécurité de plus en plus grandissante.





Il faut alors et nécessairement que le Président de la République ne puisse pas accepter que des vendeurs d’illusions altérèrent son régime du fait de leur comportement qui se situe aux antipodes de la réalité. En tout état de cause, doit -on dire aux vendeurs d’illusions et autres spécialistes de duplicité politique que l’heure n’est plus à la pratique de la politique politicienne , mais à la construction d’un Niger uni et prospère par ses fils et avec ses richesses .