A coups de Hache : la réaction de Ladan Tchana face aux propos de Hassoumi Massaoudou I comme ICARE ... #aNiamey

Pour ceux qui ne le savent pas, Icare, dans la mythologie grecque, est le fils de l’architecte et inventeur Dédale, ayant trouvé la mort en volant trop près du soleil. Dédale, du labyrinthe dans lequel l’a enfermé Minos, fabrique des ailes de plumes, collées entre elles par de la cire, pour s’enfuir avec son fils.



Alors qu’il fixe une paire d’ailes au dos d’Icare, il le prévient des précautions à prendre : « Si tu descends trop bas, la vapeur de l’onde appesantira tes ailes ; si tu voles trop haut, le soleil fondra la cire qui les retient. Évite dans ta course ces deux dangers.». Mais, au cours de son vol, Icare, emporté par l’enthousiasme, néglige les conseils de son père et vole vers les hauteurs. Il s’approche ainsi trop près du soleil ; ses ailes se désagrègent sous l’effet de la chaleur. Cette imprudence entraîne la chute du jeune homme. Il périt noyé dans la mer qui prend son nom, la mer Icarienne.

Tel semble être le destin de notre Ministre des mines, Oumarou Hamidou dit LADAN TCHIANA. A tous égards, on connaissait son langage irrévérencieux mais, depuis sa réaction au point de presse de Hassoumi Massaoudou, nous savons aussi qu’il manque de courage ! Car jamais on n’a assisté dans ce pays à un acte de contrition et de soumission publique comme celui auquel s'est livré le Ministre des mines, qui plus est, à l'égard de quelqu'un qui l'a affublé de tous les qualificatifs dégradants qui puissent exister ( Irresponsable, manquant de pudeur, manquant d'éthique, égocentrique, esprit tordu etc. ) !!



Jugez-en par la réplique de notre malheureux Ministre:



« c'est un homme pour lequel j'ai une très grande estime, un vieil ami, très compétent » !!!



Monsieur le Ministre, si vous ne pouvez pas rendre les insultes (et on vous comprend ...), de grâce ne les justifiez pas! Comme vous l'avez si bien dit, on ne serait pas fier de voir un ministre de la République verser dans la polémique. Mais on l'est encore moins de vous voir accroché à votre poste alors même que vous avez essuyé, de la part du Directeur de Cabinet du Président de la République, toutes sortes de noms d’oiseaux sur la chaine publique.



La responsabilité gouvernementale que vous invoquiez implique, Monsieur le Ministre, de ne pas divulguer les documents officiels même lorsqu'ils ne sont pas confidentiels !



La responsabilité sociale (???), que vous revendiquez, implique que vous ne laissiez pas votre honneur trainé dans la boue et qu'au minimum vous devez ester en jugement celui qui vous accuse pour demander réparation et non pas demander, du bout des lèvres, au Premier Ministre de diligenter une enquête policière !



La responsabilité politique, que vous évoquiez, enfin, exige simplement de vous que vous démissionniez avant qu'on ne vous limoge car il n’y a que vous pour ne pas comprendre que votre sort est scellé en voyant l'ensemble des membres du premier cercle du Président de le République autour de celui qui vous crucifiait.



Osez voler plus haut et vous vous brulerez les ailes !



Le Bucheron