Tournée du Chef de file de l’Opposition et Président du MNSD-Nassara à Accra au Ghana : tenir la communauté informée de la situation du pays #aNiamey

C’est vers la fin du mois de janvier 2013 qu’Elhadj Seïni Oumarou avait effectué une visite à Accra au Ghana. Il s’agissait pour le Président du MNSD-Nassara de boucler le périple de la Côte, qu’il avait entrepris l’année passée avec les étapes de Lomé au Togo et de Cotonou au Benin.



Comme dans ces grandes villes où nos compatriotes, ressortissants de la région de Tillaberi sont légions, il avait tenu à situer sa visite à Accra dans le cadre de la prise de contact avec les nigériens de la Côte après les élections chaotiques de la Transition de Salou Djibo.

Elhadj Seïni Oumarou était accompagné dans cette tournée par des membres du Bureau Politique National du MNSD-Nassara et du Bureau de l’Organisation des Jeunes. La délégation a été bien accueillie par les ressortissants nigériens d’Accra et de Kumasi, les deux grandes villes du Ghana, qui connaissent une très grande concentration des ressortissants de Tillaberi. Car il s’agissait, pour le Président du MNSD-Nassara, de rétablir des faits dénaturés et répercutés au niveau de ces populations exodantes.



Le coach était réussi car Seïni Oumarou, dans un langage franc et sincère, a tenu un discours de vérité et sans faux-fuyants. Comme à Cotonou et Lomé, le meeting tenu dans l’espace public du Frankie’s a drainé du monde. La délégation a procédé, par le biais d’Ayouba Hassane de Karma, à la présentation des membres qui la constituait. Seïni Oumarou avait pris la parole, après les discours du représentant des jeunes, Hamani, et d’Elhadj Aboubacar dit Dan dubaï. Le Président seïni Oumarou a donné les pouls du pays, tout en rappelant les péripéties de la Transition militaire de Salou Djibo, qui était le pire moment de l’histoire démocratique de notre pays, durant lequel le choix du peuple souverain a été détourné. Seïni Oumarou a fait la genèse de la création de l’ARN, qui a vu le reniement de leurs engagements par certains leaders de cette mouvance, née à la veille des élections présidentielles. Il a réitéré le profond respect qu’il a pour le parti de Mahamane Ousmane, le CDS-Rahama, qui est resté fidèle à son engagement. Les ressortissants ont eu ensuite l’opportunité de poser leurs questions, de quelques natures qu’elles soient, au président du plus grand parti politique du Niger. Des préoccupations relatives aux relations entre Tandja Mamadou et Seïni Oumarou ont été notamment abordées. Ce dernier n’a pas manqué de dire aux populations nigériennes d’Accra, de Kumasi et toute autre contrée du Ghana, réunies pour la circonstance, qu’il a un profond respect pour Tandja Mamadou. Les procès, à forts relents d’ethnocentrisme, faits à Tandja Mamadou ont été battus en brèche par seïni Oumarou. « Tandja Mamadou a tout donné à Tillaberi et nous nous devons de le lui reconnaitre » avait souligné le président du MNSD-Nassara. Il a ainsi appelé à la cohésion des cœurs et des esprits à l’endroit de nos ressortissants. La mission s’est terminée avec une note globale de satisfaction.



Envoyé spécial A.Aguelasse