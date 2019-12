Logements sociaux : Toujours rien de concret sur le terrain #aNiamey

S’il y a une promesse électorale qui tient le président Issoufou à cœur, après l’initiative « 3N », il n’y a pas plus que le projet de construction de logements sociaux. Mais le projet bat de l’aile toujours. Selon nos sources, une première «villa témoin», sur les milliers qui sont prévues, est achevée depuis près de deux semaines. Le démarrage tant attendu de ce chantier n’interviendra qu’après une cérémonie de présentation de ladite « villa témoin » qui tarde à être organisée par le ministère en charge de ce dossier, alors même que cette cérémonie sera très déterminante dans la poursuite des travaux de construction de ces logements sociaux.



Le comité en charge de ce projet aurait même écrit au ministère pour demander la proposition d’une date relative à cette cérémonie. Mais aucune date n’a encore été proposée en dépit de l’urgence. Le chef de l’Etat Issoufou Mahamadou a promis dans le cadre de son programme de construire 5000 logements à raison de 1000 par an. A quelques jours de l’an deux de son mandat présidentiel, rien de concret n’est encore visible sur le terrain.



Au départ, un problème d’acquisition des terrains s’est posé comme obstacle au démarrage de ce projet. Les choses sont récemment rentrées dans l’ordre avec l’appui de la Société nigérienne d’urbanisme et de construction immobilière (Sonuci) et de quelques opérateurs privés qui ont cédé des parcelles viabilisées dans le cadre de partenariat public-privé. Comme on peut le constater, même avec cet effort qui était pourtant considéré comme le seul blocage à ce projet du chef de l’Etat, le chantier bat encore de l’aile à l’image d’ailleurs du projet Niamey Nyala, qui lui est carrément tombé dans un engrenage politique.



Pour sauver ce projet amitieux, le gouvernement a annoncé le mercredi dernier, la création d'un commissariat chargé de l'exécution opérationnelle du Programme Niamey Nyala dont la vocation est de faire accélérer la mise des investissements prévus pour donner à la capitale du Niger un visage moderne. Il n’est donc pas exclut qu’on assiste dans les prochains jours à la création d’un autre organe qui prendra en charge ce volet logements sociaux.