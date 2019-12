Fondation Salou Djibo: Le retour du Général étoilé #aNiamey

Le retrait de la scène publique de l’ancien président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie (CSRD), Général Djibo Salou, n’a duré que 22 mois.



L’arrière gout du pouvoir a-t-il eu effet sur le Général de corps d’armée qui avait honorablement quitté la scène publique après avoir restauré la démocratie en avril 2010 ? Pour l’instant, il est difficile de le confirmer. Mais, la cérémonie organisée à l’occasion du lancement des activités de la fondation Djibo Salou nous fait croire que c’est le réveil du général. En effet, le lancement de sa fondation dénommée Fonsad a revêtu un cachet officiel voire solennel.



Il y avait, outre le staff de la fonsad, le président de l’Assemblée nationale, le chef du gouvernement et ses ministres ainsi que des chefs traditionnels. Cela rappelle la solennité donnée aux cérémonies de promulgation de la constitution de la 7ème République et la prestation de serment du Président de la République. Les promoteurs de cette fondation dont certains sont au sein du gouvernement entendent certainement jouer un grand rôle dans la défense de la démocratie et la promotion de la paix.



Cependant, le contraste ici c’est qu’au cas où la fondation serait amenée à se prononcer sur la gouvernance du régime actuel, l’on se demande quelle sera la posture des deux ministres membres du conseil d’administration de la fondation et en même temps membres du gouvernement. Pour qu’el le soi t considéré comme une structure crédible et impartiale, la fonsad se doit d’être apolitique dans sa forme aussi !