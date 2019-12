Hommage : Une délégation du MNSD Nassara rend hommage à Feu Siddo El Hadji ! #aNiamey

Il y a deux ans déjà qu’a disparu Siddo El hadji, ancien trésorier général du Niger et grande figure du MNSD Nassara dans la région du fleuve (Téra) ou encore de la puissante section de Tillabery.



L’homme s’en est allé, répondant à l’appel du seigneur tout puissant par une matinée du 08 février 2010 en plein régime de transition militaire. Ce sont d’ailleurs les responsables de cette transition qui doivent avoir la mort de Siddo sur leur conscience, eux qui l’ont embastillé malgré son âge avancé pour un impair de gestion indépendant de sa responsabilité, puisque Siddo étant malgré tout « un sousordre ». Bref, certains avaient prévenu le général de la transition sur les risques d’emprisonnement d’un homme de l’âge de Sido, mais celui-ci avait fait la sourde oreille.



Et donc, c’est le pire qui adviendra sans que le noeud du problème pour lequel on lui a fait subir son supplice (jusqu’à ce que la mort s’en suive) ne trouve de solution jusqu’à aujourd’hui. C’est au finish une perte énorme pour les membres de la famille de ce véritable patriarche, toute la communauté sonrhaï qui bénéficiait de ses largesses et appuis divers au point ou le vide qu’il a laissé depuis sa disparition reste encore difficile à combler.



C’est donc en souvenir de cet homme de grande valeur qu’une délégation du MNSD Nassara conduite par son président Seyni Oumarou s’est rendue à Tallé, village natal de feu Siddo pour une cérémonie de prière pour le repos de son âme. Il y avait présent à la cérémonie de nombreux militants du MNSD Nassara, les parents et amis du défunt et de nombreux habitants de Tallé et environs.