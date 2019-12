Maradi : Le quartier Zaria doté d’un centre de santé intégré de type II #aNiamey

Le quartier Zaria, dans la commune I de la ville de Maradi, vient d'être doté d'un centre de santé public. C'est un Centre de Santé Intégré de type II financé par le programme d'action communautaire (PAC) 2, avec une contribution de la commune.



Le Centre de Santé Intégré (CSI) de type II dont la réception provisoire a eu lieu le 20 février dernier au quartier Zaria, a coûté 93.174.486 francs CFA, de toutes taxes comprises. La construction de ce CSI qui est entièrement équipé, a été accueillie avec joie par la population de ce très vaste quartier de la ville de Maradi, qui jusque là doit, pour les soins et consultations, recourir aux cabinets privés ou faire le déplacement vers les quartiers qui disposent de centres de santé publics. Une foule était venue assister à la cérémonie de réception qui a eu lieu en présence des agents de la direction régionale de l'urbanisme, du logement et de l'assainissement qui ont assuré le contrôle des travaux, du maire central de la ville de Maradi, du maire de l'arrondissement communal 1 et des responsables de la coordination régionale du PAC 2. Après la visite des différents bureaux de l'infirmerie et de la maternité, la réception provisoire du bâtiment a eu lieu. Selon le constat fait par les techniciens, l'ouvrage a été réalisé conformément aux clauses du contrat.



Le maire central de la ville de Maradi, M. Kassoum Moctar, s'est réjoui du l'aboutissement de ce chantier dont les travaux ont démarré le 22 octobre 2012. Pour lui, ce centre de santé est une solution au problème d'accès aux services de santé auquel est confrontée la population du quartier Zaria. M. Kassoum Moctar a saisi l'occasion pour appeler cette population à fréquenter le service mis à sa disposition. Le maire de la commune 1, le représentant du sultan de Maradi ainsi que le chef du quartier Zaria se sont réjouis de cet investissement en faveur de la population qui en a tant besoin. Ils ont remercié le PAC 2 et la commune pour l'aboutissement du dossier de la construction de ce CSI.