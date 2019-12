Signature de convention entre la société de micro-finance ASUSU SA et le Fonds de Solidarité Africain (FSA) : Une prise de participation de 360 millions de F CFA du FSA pour renforcer le capital d’Asusu SA #aNiamey

La Directrice générale de la société de micro-finance Asusu SA, Mme Réki Moussa Hassan, et le Directeur général du Fonds de Solidarité Africain (FSA), M. Pierre Yaovi Sedjro, ont procédé, mardi dernier dans l’après-midi, à la signature d’une convention au nouveau siège de Asusu SA sis au rond point Liberté. La cérémonie de signature de cette convention s’est déroulée en présence du président de conseil d’administration d’Asusu SA, du DG de la SGI-Niger, ainsi que des cadres d’Asusu et du FSA. Cette signature de convention renforcera la capacité d’Asusu SA à poursuivre ses actions de développement en faveur des couches vulnérables et des microprojets au Niger.



Dans l’allocution qu’elle a prononcée au cours de la signature, la Directrice générale d’Asusu SA, Mme Réki Moussa Hassan, a d’abord rappelé que dans le cadre de leur plan stratégique de développement, l’Assemblée générale de la société ASUSU s’est tenue le 13 décembre 2011 et a autorisé l’augmentation du capital social en deux phases pour le porter successivement à trois milliards (3.000.000.000 FCFA) en 2012, puis à cinq milliards ( 5 000 000 000) de F CFA en 2013.



Pour mener à bien cette opération, a-t-elle ajouté, un mandat a été donné à la SGI-Niger pour mobiliser les ressources de la première tranche de l’augmentation d’un montant de sept cent millions (700. 000.000) de F CFA auprès des investisseurs institutionnels. C’est ainsi que la participation du FSA a été sollicitée et obtenue le 25 juillet 2012 après approbation de son Conseil d’administration pour une prise de participation au capital de ASUSU sa à hauteur de 10% soit trois cent soixante millions (360 000 000) de F CFA, dont trois cent millions (300.000.000) de F CFA en nominal et soixante millions (60.000.000) de F CFA au titre des primes d’émission, a-t-elle indiqué. Elle a par ailleurs précisé que cette prise de participation du FSA à travers cette signature de convention, intervient à un moment crucial du développement d’ASUSU SA qui, depuis plusieurs années accompagne les populations vulnérables du Niger à travers l’octroi de micro-crédit et l’offre de services financiers appropriés. Elle intervient aussi à un moment de fin de contrat avec certains de ses investisseurs privés internationaux et cela conformément à leur cahier de charges et à leur plan d’investissement. « Votre prise de participation au capital à travers cette signature de convention, va ainsi permettre à ASUSU SA de renforcer le développement d’une gamme variée de services et produits en fonction des besoins identifiés. Cela dans l’ultime conviction d’amorcer avec sérénité les grands défis qui se dessinent à l’horizon, et dont ASUSU SA en a fait sa priorité », a conclu Mme Réki Moussa Hassan.



Pour sa part, le Directeur général du FSA, M. Pierre Yaovi Sedjro, a indiqué que cette prise de participation du FSA au capital d’Asusu SA, traduit le soutien que le fonds entend continuer à apporter au secteur de la micro-finance, et s’inscrit en parfaite cohérence avec leur mission, celle d’œuvrer au développement économique et à la lutte contre la pauvreté dans les états membres, en facilitant le financement de projet d’investissement tant dans le secteur public que privé, et des activités de micro-finance. « Je note avec satisfaction le dynamisme avec lequel les dirigeants d’Asusu SA ont su mener le processus qui a conduit à sa mission et à l’ouverture de son capital aux différents partenaires stratégiques. Je ne doute pas que ce dynamisme continuera à s’accroître, afin que Asusu se développe davantage et continue à apporter aux couches sociales les plus fragiles et les plus éloignées du système bancaire classique, les services d’épargne, de crédit, de transfert d’argent et d’appui conseil dont ils ont besoin », a-t-il déclaré.