Visite du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture à l’arène des jeux et de lutte traditionnelle et à l’hôtel Chateaulet de Niamey : S’assurer d’un bon niveau de préparation du championnat national de lutte traditionnelle #aNiamey

Deux (2) jours avant le coup d'envoi de la 34ème édition du sabre national, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, M. Kounou Hassan, a effectué hier après midi, une visite à l'arène des jeux et de lutte traditionnelle de Niamey, puis aux sites d'hébergement des délégations de l'intérieur. Il s'est agi pour le ministre de constater de visu l'état d'avancement des travaux entrepris et les dispositions prises par le comité d'organisation, afin de faire du rendez-vous de Niamey un succès.



Entouré de ses proches collaborateurs, ainsi que des responsables régionaux et municipaux, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture M. Kounou Hassan s'est d'abord rendu à l'arène des jeux et de lutte traditionnelle. Le centre a été récemment visité par le secrétaire général dudit ministère. Lors de cette visite, des constats ont été faits et la délégation a donné des instructions, pour que les insuffisances identifiées soient réparées dans un bref délai. Mais, il y a de quoi se réjouir, au regard des travaux réalisés en trois (3) semaines. Le mur de l'arène situé côte à côte avec un bar a été rehaussé, et les douches qui, avant étaient infréquentables, sont également bien entretenues. En parcourant les différentes installations de l'arène, la délégation conduite par le ministre a reçu d'amples explications de la part du directeur du centre africain de lutte sportive M. Mari Malan Daouda et des membres du comité d'organisation qui ont informé sur le niveau de préparation au plan organisationnel. Avant de quitter l'arène des jeux de lutte traditionnelle, M. Kounou Hassan, a donné des instructions, afin que tout soit mis en ordre, avant l'ouverture.



La deuxième étape de la visite a été consacrée au site d'hébergement de l'hôtel Chateaulet. Si le ministre a choisi de se rendre sur ce lieu, c'est pour éviter les errements des expériences passées. Là, le ministre s'est rassuré des conditions d'hébergement réservées aux délégations venant de l'intérieur du pays. La délégation s'est ensuite rendue au village chinois. Au terme de sa visite, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture s'est dit satisfait des mesures prises pour faire de la 34e édition du sabre national une réussite. Il a par ailleurs félicité ses collaborateurs qui se sont engagés sans relâche pour une bonne organisation de cette édition. Parlant de la sécurité, il a rassuré que des mesures sont prises, afin que la sécurité de chaque spectateur soit garantie.



Le ministre a lancé un vibrant appel à l'ensemble de la population de Niamey pour se mobiliser et participer activement à l'éclatement de cet événement. Vu la forte mobilisation enregistrée lors de la dernière édition à Maradi, il a invité les populations de Niamey, à aller dans ce sens