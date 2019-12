Visite de la délégation du Millennium Challenge Corporation (MCC) : Edifier les responsables politiques, des acteurs de la société civile et des partenaires du Niger #aNiamey

La délégation du Millennium Challenge Corporation (MCC), qui séjourne au Niger depuis lundi dernier sous la conduite de son vice-président et chargé du Département des Opérations du Programme Compact, M. Patrick C. Fine, et son vice-président adjoint pour l’Afrique de l’Ouest, M. Jonathan Bloom, a rencontré, hier, plusieurs responsables politiques et acteurs de la société civile nigériens ainsi que des partenaires techniques et financiers du Niger.



En compagnie de l’ambassadeur des Etats Unis au Niger, Mme Bisa Williams, et du Coordonnateur du Millennium Challenge Account du Niger, M. Ari Malla, cette délégation du MCC s’est d’abord rendue au domicile du Chef de file de l’Opposition politique, M. Seïni Oumarou. Elle s’est ensuite rendue à l’Assemblée nationale où elle a été reçu par le président de l’institution, SEM. Hama Amadou. En fin de matinée, les responsables du MCC ont eu des échanges avec les différents acteurs de la société civile nigérienne à la salle de réunion du Syndicat National des Agents des Douanes (SNAD). Ces échanges ont tourné autour du processus de formulation du Programme Compact du Niger.



Après les mots introductifs du Coordonnateur du MCA-Niger, le chef de la délégation du MCC, Patrick C. Fine, a d’abord tenu à informer les acteurs de la société sociale civile nigérienne que sa mission au Niger fait suite au choix, par le conseil d’administration du MCC, du Niger pour être éligible à son Programme Compact. Pour ce faire, a-t-il fait savoir, le Niger a rempli des critères et des indices internationaux de bonne gouvernance et de réduction de pauvreté qui orientent le choix du MCC. Dans l’approche du MCC, c’est après qu’un pays ait été éligible à son programme que le MCC procède au lancement de ses activités qui commencent par l’élaboration des projets (27 mois au plus) par les pays eux-mêmes. Cette rencontre avec les acteurs de la société civile nigérienne vise donc à mieux les impliquer dans l’élaboration des projets afin qu’elle soit beaucoup plus consultative. Toujours est-il qu’il revient aux pays de faire le choix des projets après analyse des contraintes à la croissance, des inégalités sociales et de genre, des opportunités pour la participation du secteur privé.



Quant au vice-président adjoint pour l’Afrique de l’Ouest, M. Jonathan Bloom, il a insisté sur l’importance des deux aspects principaux du programme : la croissance économique par la lutte contre la pauvreté, avant d’expliquer que son institution assure une aide d’assistance aux pays dans plusieurs domaines de développement, notamment l’éducation, la santé, les infrastructures, etc. « Notre action au Niger se basera donc sur le choix de ses décideurs. Je me réjoui que le MCA-Niger ait déjà élaboré un aperçu du développement d’un compact», a dit Jonathan Bloom qui a tenu à préciser que la mise en œuvre des projets relève des organes mis en place par les pays. «Vous avez le choix des projets et de l’approche », a-t-il conclu.

Par la suite, les différents acteurs de la société civile nigérienne ont formulé des suggestions, des recommandations et des observations pour une meilleure réussite du Programme Compact. Ils se sont par la suite interrogés sur les rapports du MCC avec le Plan de Développement Economique et Social du Niger (PDES), la Banque mondiale, les APE et sur le rôle de la société civile.



En réponse, les responsables du MCC présents à Niamey leur ont indiqué que le Programme MCC du gouvernement américain s’aligne avec les objectifs du PDES du Niger tout en respectant les critères internationaux de développement et vise la croissance économique des pays. Il est élaboré et mis en œuvre par les pays qui y sont élus. La société civile peut, dans ce cadre, jouer un rôle important d’information et de sensibilisation des populations mais aussi de suivi et de veille des engagements pris par les parties. Avec les partenaires techniques et financiers du Niger, les responsables du MCC ont expliqué le processus de financement de leur structure afin de les amener à le prendre en compte dans leurs plans de financement.